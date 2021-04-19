Çılgın sayısal loto sonuçları 19 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bildiri tepkisi!Kağıt Ev Melisa kimdir?Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izleÇukur 125. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izleOn Numara çekiliş sonuçları 19 Nisan 2021 (MPİ)Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izleBant elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıTekstil Terbiye İşçisi (Baskı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSefirin kızı yayından kaldırıldı mı? Sefirin kızı pazartesi var mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Tacirlerin yok etmek için gidere döktüğü uyuşturucuyu polis elektrikli süpürgeyle topladı

Tacirlerin yok etmek için gidere döktüğü uyuşturucuyu polis elektrikli süpürgeyle topladı

Denizli'de, polisin operasyona geldiğini gören şüpheliler, bulundurdukları uyuşturucu maddeyi banyo giderine dökerken polis elektrikli süpürgeyle topladı.

Tacirlerin yok etmek için gidere döktüğü uyuşturucuyu polis elektrikli süpürgeyle topladı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada bir ikamette uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı istihbarı bilgiler alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde ve ikamette yapılan aramada, operasyon esnasında yakalanmamak için banyo gideri içerisine döküldüğü anlaşılan uyuşturucu madde tespit edildi.

Polisler uyuşturucuyu elektrik süpürgesiyle yakaladı

Polis ekipleri tarafından elektrik süpürgesi yardımı ile çekilen 70 gram kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara uyuşturucu madde kullanmak suçundan sevk edilen 5 şüpheliden 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tacirlerin yok etmek için gidere döktüğü uyuşturucuyu polis elektrikli süpürgeyle topladı

Tacirlerin yok etmek için gidere döktüğü uyuşturucuyu polis elektrikli süpürgeyle topladı

Tacirlerin yok etmek için gidere döktüğü uyuşturucuyu polis elektrikli süpürgeyle topladı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT