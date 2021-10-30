Taciz iddialarıyla gündeme gelmişti! Mehmet Ali Erbil'in Gelinim Mutfakta'yı sunması tepkilere neden oldu! "Ödül gibi bir de iş mi verdiniz?"

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in kendisine tacizde bulunduğunu iddia etmiş ve mesajlarını yayınlamıştı. Bu ifşalardan sonra Mehmet Ali Erbil'den 'Benim telefonum asistanım elinde, o mesajları ben atmadım' şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Bu yaşananların ardından da Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile bir video çekip aralarında anlaştıklarını söylemişti ve Ronay, bu görüntülere tepki göstermişti.

Bir süre sonra da Mehmet Ali Erbil, gazetecilerin taciz suçlamalarıyla ilgili sorduğu soruya 'İnsanın bazen böyle zaafları olabiliyor. Herkes beni böyle kabul etti konu zaten kapandı' şeklinde cevap vererek iddiaları kabul etmişti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Şimdi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her hafta sunucusu değişen Gelinim Mutfakta isimli programın bu haftaki sunucusu olan Mehmet Ali Erbil tekrar gündeme geldi.

Ekrana verdiği uzun bir aranın ardından taciz iddiaları sonrası bu programın sunuculuğunu üstlenecek olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

İşte onlardan bazıları...