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Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Edinilen bilgiye göre, Eskikale Mahallesi'nde bir büfeden çıkan çocuğun büfe sahibi M.D'nin (50) kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası gerginliğe neden oldu.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Sivas'ta küçük yaşta çocuğa taciz iddiası gerginliğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Eskikale Mahallesi'nde bir büfeden çıkan çocuğun büfe sahibi M.D'nin (50) kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası gerginliğe neden oldu. Çevredeki esnaflar ve vatandalar çocuğun iddiaları üzerine M.D'yi linç etmek istedi. M.D kuru sıkı tabanca ile kendini savundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri M.D'yi polis otosuyla polis merkezine götürürken, şahsı darp etmek isteyenler oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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