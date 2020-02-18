Taciz iddiasını haber yapmak isteyen Kanal D muhabiri gözaltına alındı!
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir okulda taciz iddiası gündeme geldi. Bu iddia üzerine bölgeye giden ve haber yapmak isteyen Kanal D muhabiri Şevval Şirin gözaltına alındı. Şirin, kendisini gözaltına alan polislerden şikayetçi olurken, emniyet Şirin'in gözaltında olmadığını söyledi.
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18 Şubat 2020 Salı 14:55
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