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  3. Taciz iddiasını haber yapmak isteyen Kanal D muhabiri gözaltına alındı!

Taciz iddiasını haber yapmak isteyen Kanal D muhabiri gözaltına alındı!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir okulda taciz iddiası gündeme geldi. Bu iddia üzerine bölgeye giden ve haber yapmak isteyen Kanal D muhabiri Şevval Şirin gözaltına alındı. Şirin, kendisini gözaltına alan polislerden şikayetçi olurken, emniyet Şirin'in gözaltında olmadığını söyledi.

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18 Şubat 2020 Salı 14:55

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