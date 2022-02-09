Taciz iddialarıyla gündem olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, fenomen Cansu Nur Çufalı'ya 'Onur' davası açtı! Çutalı, "Eşim beni üç kadınla aldattı, biri de Yasmin Erbil" demişti! Gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in bu sefer de kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası gündem oldu. Fenomeni Cansu Nur Çufalı, eşi Yusuf Yosi Özlevi için “Eşim beni üç kadınla aldattı, o kadınlardan biri de Yasmin Erbil” ifadelerini kullanarak gündemi sarsmıştı. Bunun üzerine Erbil, Çufalı’yı mahkemeye verdi.

1 4 Sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı, eşi Yusuf Yosi Özlevi’nin kendisini üç kadınla aldattığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil olduğunu ileri sürmüştü.