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  3. Tacize dur dedi, hayatını kaybetti! Genç kızlara yardımcı olmak isteyen Haydarcan Kılıçdoğan yaşamını yitirdi.

Tacize dur dedi, hayatını kaybetti! Genç kızlara yardımcı olmak isteyen Haydarcan Kılıçdoğan yaşamını yitirdi.

Ankara'da, uyuşturucu madde almış bir grup erkeğin 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarını taciz ettiğini fark eden 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan, çirkin duruma "dur" demek istedi. Tacizcilere müdahale etmek isteyen genç olay yerinde bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Tacize dur dedi, hayatını kaybetti! Genç kızlara yardımcı olmak isteyen Haydarcan Kılıçdoğan yaşamını yitirdi.

Olay, Ankara'ın Batıkent ilçesinde meydana geldi. 31 Ekim Pazar günü, Batıkent meydanında uyuşturucu madde alan bir grup, 13-14 yaşlarında oldukları bilinen genç kız grubuna sözlü tacizde bulundu. O esnada meydanda yürüyüş yapan Haydarcan Kılıçdoğan isimli vatandaş, genç kızların bu durumdan rahatsız olduğunu gördü ve tacizcilere uyarıda bulundu. Uyuşturucu madde alan gruba,  bu davranışları sergilememeleri gerektiğini söyleyen Kılıçdoğan'a tacizciler bıçak çekti. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Kılıçdoğan bıçaklanarak ağır yaralandı.

Tacize dur dedi, hayatını kaybetti! Genç kızlara yardımcı olmak isteyen Haydarcan Kılıçdoğan yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri Kılıçdoğan'ı hastaneye kaldırdı ancak, ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

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