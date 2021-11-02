Tacize dur dedi, hayatını kaybetti! Genç kızlara yardımcı olmak isteyen Haydarcan Kılıçdoğan yaşamını yitirdi.

Olay, Ankara'ın Batıkent ilçesinde meydana geldi. 31 Ekim Pazar günü, Batıkent meydanında uyuşturucu madde alan bir grup, 13-14 yaşlarında oldukları bilinen genç kız grubuna sözlü tacizde bulundu. O esnada meydanda yürüyüş yapan Haydarcan Kılıçdoğan isimli vatandaş, genç kızların bu durumdan rahatsız olduğunu gördü ve tacizcilere uyarıda bulundu. Uyuşturucu madde alan gruba, bu davranışları sergilememeleri gerektiğini söyleyen Kılıçdoğan'a tacizciler bıçak çekti. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Kılıçdoğan bıçaklanarak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri Kılıçdoğan'ı hastaneye kaldırdı ancak, ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.