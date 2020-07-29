Taco nedir? Nasıl yapılır? Masterchef Taco (Tako) yapılışı ve tarifi

Taco (tako) nedir? Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Taco yapımı Masterchef Türkiye programında yarışmacıların hünerlerini sergilemeleri için görev olarak verilmesiyle merak konusu oldu. İçerisinde bulunan baharatları ve zengin görüntüsü ile lezzet şöleni bu tarifi sizler için araştırdık. İşte Taco (tako) nedir? Nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir? sorularının cevabı....

TACO NEDİR?

Taco,geleneksel Meksika yemeğidir ve farklı şekillerde yapılabilir. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Taco, Meksika'da Avrupalılar'ın gelişinden önce tüketilmeye başlanmış ve bu yemeğe "taco" adını İspanyollar vermiştir.

TACO MALZEMELERİ

1 soğan,Tuz karabiber,Kekik,Kırmızı toz biber,Toz kişniş,Cheddar peyniri,Mısır unlu tortilla,1 kırmızı kapya biberi,Yarım çay bardağı dilimlenmiş jalapeno biberi,1 çay bardağı konserve mısır,2 diş sarımsak,250 gram kıyma,1 çay bardağı Meksika fasulyesi.

TAKO NASIL YAPILIR?

Soğanları yemeklik şekilde doğrayın. Sarımsakları ezin. Tavada zeytinyağını kızdırıp soğan ve sarımsakları pembeleşene kadar tavada kızartın. Kıymayı da ekleyip kavurun. Kaypa biberi ev jalepano biberini ince ince dilimleyip tavaya alın. Kıymanın rengi dönmeye başlayınca Meksika fasulyesini, konserve mısırı tavaya ilave edin. Karabiber ve tuzu da ekleyip biberler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.Tortillaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Tavada hazırladığınız kıymalı harcı tortillaların üzerine yerleştirin. Rendelediğiniz cheddar peynirini de tortillaların üzerine serptikten sonra 200 dereceye ayarlı fırına tepsiyi dürün.

TORTİLLA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Tortilla anavatanı Meksika olan bir ekmek ceşididir. Bu tortillari sandviç yapmak için de taco yapmak için de kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

2 bardak un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı zeytinyagi

1 bardaktan biraz az kaynamış sıcak su

YAPILIŞI

Bir kapta unu, kabartma tozunu, tuzu ve yağı karıştırın.

Suyu ekleyin ve karışımı bir çatal ile karıştırın.

Hamur birleşmeye başlayınca üzerine un serpilmiş bir tezgaha alın ve hamuru 5-6 dakika yumuşuncaya kadar yoğurun.

30 dakika kadar üstünü kapatın ve dinlendirin.

Eğer tortillaları yarın yapacaksanız hamuru 1 gün buzdolabında bekletebilirsiniz.

Hamuru pişirmeye hazır olduğunuzda hamuru 10 parçaya bölün ve hamurları 15 cm dairelere açın. Hamur oda sıcaklığında olmalıdır.

Yapışmaz veya döküm tavayı ısıtın ve tortilla’ları iki tarafını 1-2 dakika renkleri değişene kadar pişirin.