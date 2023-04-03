Tadas Kondratavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadas Kondratavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadas Kondratavicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tadas Kondratavicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tadas Kondratavicius 22 Haziran 1999 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Tadas Kondratavičius şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tadas Kondratavicius Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 5 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Tadas Kondratavicius'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tadas Kondratavicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tadas Kondratavicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2015 yılında Bilinmiyor
5 Haziran 2020 yılında Riteriai B
Tadas Kondratavicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tadas Kondratavicius şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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