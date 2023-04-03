Tadas Slavinskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadas Slavinskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadas Slavinskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tadas Slavinskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tadas Slavinskas 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tadas Slavinskas Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus B futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus B takımına - tarihinde katılmıştır. Tadas Slavinskas'nin DFK Dainava Alytus B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tadas Slavinskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tadas Slavinskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tadas Slavinskas şuan DFK Dainava Alytus B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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