Tadas Zedaveinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadas Zedaveinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadas Zedaveinis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tadas Zedaveinis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tadas Zedaveinis 25 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tadas Zedaveinis Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına - tarihinde katılmıştır. Tadas Zedaveinis'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tadas Zedaveinis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tadas Zedaveinis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tadas Zedaveinis şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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