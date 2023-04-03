Tadas Zedaveinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadas Zedaveinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tadas Zedaveinis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tadas Zedaveinis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.