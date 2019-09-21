TADD’tan Etiyopya’ya sağlık organizasyonu

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), ücretsiz cerrahi operasyonların yanı sıra bölgedeki hekimlere de tecrübelerini aktarmak üzere Afrika'nın en fakir ülkelerinden Etiyopya'ya gitti.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Afrika'nın en fakir ülkelerinden Etiyopya'nın Worabe bölgesinde projelerine bir yenisini daha ekliyor. Beyin cerrahı, üroloji, kadın- doğum, genel cerrahi uzmanlardan oluşan gönüllü ekip, 21-29 Eylül tarihleri arasında Etiyopya'da ücretsiz cerrahi operasyonların yanı sıra bölgedeki hekimlere de tecrübelerini aktaracak. Tamamen gönüllülük esasıyla Afrika'daki faaliyete katılan uzman hekimler, TADD bağışçılarının desteğiyle alınan tıbbi cihazların bir kısmını da çalıştıkları kuruma hediye ederek cihaz katkısı da sağlayacak.

Etiyopya'daki doktorlara ameliyat tecrübesi kazandırılacak

Projede yer alan gönüllü doktorlardan biri olan Kafile Başkanı Uzman Dr. Serhat Onur, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dernek olarak Etiyopya'ya bizim ikinci seyahatimiz. Geçen yıl ülkenin Kuzeyindeki Afar bölgesine gitmiştik. Oldukça fakir ve sağlık yönünden ihtiyaç olan bir bölgeydi. Oradaki çalışmalar esnasında başka nerede faaliyet yapabiliriz diye araştırırken bu kez de biraz daha Güneyde Worabe bölgesi var. Orada kendilerine çok güzel bir hastane yapmışlar fakat o donanıma rağmen maalesef hekim yok. Biz o hekim olmayan hastaneye beyin cerrahisi hocamız, kadın doğum, genel cerrahi, üroloji ve aile hekimi dalında üç uzman ameliyathane hemşiremizle de beraber seyahat edeceğiz. Bu seyahatteki amacımız tamamıyla eğitim olacak. Çünkü Etiyopya'da aktif ameliyat yapan beyin cerahı sayısı çok az. Onlardan bir tanesi bizle beraber başkent Addis Ababa'dan oraya gelecek. Bulunduğumuz süre içinde hocamızla beraber ameliyatlara girecekler. Aynı şekilde kadın doğumla ilgili çok geniş bir hasta popülasyonu var. Özellikle sık doğumlara bağlı rahim sarkmaları var. Onunla da ilgili son teknoloji ameliyatları oradaki kadın doğumcu arkadaşlarımıza göstereceğiz" dedi.

Hedef 500'ün üzerinde hastaya ulaşılması hedefleniyor

Sağlık organizasyonu kapsamında yüzlerce hastaya ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Serhat Onur, "Bu tür seyahatleri ikiye ayırmak lazım; birincisi tamamıyla hizmet amaçlı seyahatler, ikincisi de eğitim amaçlı seyahatler. Bu eğitim amaçlı bir seyahat olduğu için bizim hedefimiz 5 günde ortalama 50 ameliyat, politik hizmetlerinde de yaklaşık 500 civarında hastaya bakmayı planlıyoruz. İnşallah oradaki insanlara faydamız olur ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip döneriz" diye konuştu.

Proje kapsamında dernek üyesi sağlıkçılar, beraberlerindeki ilaç ve tıbbi malzemelerle birlikte üzere İstanbul Havalimanı'ndan Etiyopya'ya hareket etti.

Kaynak: İHA