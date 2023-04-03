Tadeas Bonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeas Bonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeas Bonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tadeas Bonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tadeas Bonis 10 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tadeáš Boniš şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tadeas Bonis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tadeas Bonis'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tadeas Bonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tadeas Bonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B
Tadeas Bonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tadeas Bonis şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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FC Hradec Králové (2010 - 2022)
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