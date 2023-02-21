Tadeas Sova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeas Sova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeas Sova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tadeas Sova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tadeas Sova 23 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tadeáš Sova şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tadeas Sova Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 1 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Tadeas Sova'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tadeas Sova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tadeas Sova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Temmuz 2016 yılında Dosta Bystrc
11 Ağustos 2017 yılında Sl. Liberec B
1 Mart 2018 yılında MFK Vyskov
23 Temmuz 2021 yılında Start Brno
30 Haziran 2022 yılında MFK Vyskov
Tadeas Sova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tadeas Sova şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Zbrojovka Brno (2004 - 2010)
TJ Tatran Bohunice (2010 - 2014)
FK Hodonín (2014 - 2016)
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