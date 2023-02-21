Tadeas Vachousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeas Vachousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeas Vachousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadeas Vachousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadeas Vachousek 11 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tadeáš Vachoušek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadeas Vachousek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tadeas Vachousek'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tadeas Vachousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tadeas Vachousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tadeas Vachousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadeas Vachousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Teplice U19

1 Temmuz 2021 yılında Teplice B

1 Ocak 2023 yılında Teplice

Tadeas Vachousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadeas Vachousek şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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