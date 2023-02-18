Tadej Rems kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadej Rems Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadej Rems adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadej Rems Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadej Rems 31 Temmuz 1993 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadej Rems Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tadej Rems, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tadej Rems'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tadej Rems Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tadej Rems isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tadej Rems Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadej Rems futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2014 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2015 yılında NK Domzale

6 Ağu 2015 yılında NK Radomlje

16 Şubat 2017 yılında Zarica Kranj

5 Temmuz 2017 yılında ND Ilirija

18 Temmuz 2019 yılında NK Dob

Tadej Rems Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadej Rems şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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