Tadej Zonta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadej Zonta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadej Zonta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadej Zonta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadej Zonta 5 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadej Zonta Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tadej Zonta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına - tarihinde katılmıştır. Tadej Zonta'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tadej Zonta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tadej Zonta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tadej Zonta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadej Zonta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2019 yılında NK Izola

30 Haziran 2020 yılında NK Dekani

Tadej Zonta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadej Zonta şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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