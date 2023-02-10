Tadeo Allende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeo Allende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeo Allende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadeo Allende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadeo Allende 20 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadeo Allende Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tadeo Allende, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tadeo Allende'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tadeo Allende Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tadeo Allende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tadeo Allende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadeo Allende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Instituto AC

20 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2022 yılında Instituto AC

1 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

Tadeo Allende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadeo Allende şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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