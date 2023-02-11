Tadeo Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeo Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeo Marchiori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadeo Marchiori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadeo Marchiori 18 Ekim 1999 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tadeo Joaquín Marchiori Carreño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadeo Marchiori Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Tadeo Marchiori, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tadeo Marchiori'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tadeo Marchiori Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tadeo Marchiori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tadeo Marchiori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadeo Marchiori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GyE Mendoza

11 Haziran 2022 yılında Sacachispas

31 Aralık 2022 yılında GyE Mendoza

Tadeo Marchiori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadeo Marchiori şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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