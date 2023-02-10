Tadeo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadeo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadeo Rodriguez 18 Şubat 2001 tarihinde Wilde şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadeo Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tadeo Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club II futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tadeo Rodriguez'nin Arsenal Fútbol Club II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tadeo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tadeo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tadeo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadeo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Arsenal FC II

Tadeo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadeo Rodriguez şuan Arsenal Fútbol Club II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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