Tadeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadeu 4 Şubat 1992 tarihinde Joaquim Távora şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tadeu Antonio Ferreira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadeu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tadeu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tadeu'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Tadeu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tadeu/

Tadeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tadeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tadeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Tupi FC

1 Mayıs 2013 yılında Coritiba FC B

1 Haziran 2013 yılında Junior

1 Aralık 2013 yılında Coritiba FC B

1 Ocak 2015 yılında Maringá FC

1 Mayıs 2015 yılında Coritiba FC B

12 Ocak 2016 yılında Ceará SC

15 Temmuz 2016 yılında Ferroviária

9 Nisan 2018 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2018 yılında Ferroviária

5 Nisan 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında Ferroviária

1 Ocak 2020 yılında Goiás EC

Tadeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadeu şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.