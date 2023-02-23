Tadeusz Grabowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeusz Grabowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tadeusz Grabowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tadeusz Grabowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tadeusz Grabowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeusz Grabowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tadeusz Grabowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeusz Grabowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeusz Grabowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadeusz Grabowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadeusz Grabowski 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tadeusz Grabowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadeusz Grabowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tadeusz Grabowski'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tadeusz Grabowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tadeusz Grabowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Tadeusz Grabowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadeusz Grabowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NKP Podhale

1 Ağustos 2020 yılında Rekord B-B

1 Temmuz 2021 yılında Resovia

Tadeusz Grabowski kimdir

Tadeusz Grabowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadeusz Grabowski şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Naprzód Żernica, Concordia Knurów, Piast Gliwice

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tadeusz Grabowski nereli

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