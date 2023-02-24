Tadija Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadija Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadija Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadija Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadija Stojanovic 1 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadija Stojanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SCORE yapmaktadır. Tadija Stojanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tadija Stojanovic'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tadija Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tadija Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tadija Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadija Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Sindjelic Bg

30 Temmuz 2021 yılında FK Alfa Modriča

28 Temmuz 2022 yılında Slavija S.

Tadija Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadija Stojanovic şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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