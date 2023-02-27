Tae Geon Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Geon Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Geon Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Geon Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Geon Park 5 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박태건 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Geon Park Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tae Geon Park'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Geon Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Geon Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tae Geon Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Geon Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Yeongdeungpo HS

1 Ocak 2019 yılında Incheon Uni.

12 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Tae Geon Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Geon Park şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jindo Elementary School (진도초등학교, 2008-2012),FC H&H U15 (2014),Boin Middle School (보인중학교, 2015),Yeongdeungpo Technical High School (영등포공업고등학교, 2016-2018),Incheon National University (인천대학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.