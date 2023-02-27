Tae Heui Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Heui Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Heui Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Heui Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Heui Lee 26 Nisan 1995 tarihinde Cheongju, Chungbuk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이태희 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Heui Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Tae Heui Lee'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tae Heui Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Heui Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tae Heui Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Heui Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2014 yılında Incheon Utd.

Tae Heui Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Heui Lee şuan Incheon United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tae Heui Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deokseong Elementary School (2005-2007),Daesung Middle School (2008-2010),Incheon United U18 (2011-2013)

Güney Kore U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.