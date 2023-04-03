Tae Ho Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Ho Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tae Ho Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tae Ho Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tae Ho Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Ho Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Ho Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Ho Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Ho Kim 12 Şubat 2002 tarihinde Seongnam, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김태호 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Ho Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football2Football yapmaktadır. Tae Ho Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSV Jahn Regensburg II futbol takımında oynamaktadır. SSV Jahn Regensburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tae Ho Kim'nin SSV Jahn Regensburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tae Ho Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ttaeho_kim/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100012771227114

Tae Ho Kimboyu ve yaşı kaç

Tae Ho Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Ho Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Tae Ho Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Ho Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Augsburg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2020 yılında Offenbach U19

20 Temmuz 2021 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2022 yılında Regensburg II

Tae Ho Kim kimdir

Tae Ho Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Ho Kim şuan SSV Jahn Regensburg II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eintracht Frankfurt (-2015), FSV Frankfurt (2015-2017), FC Augsburg (2017-2020), Kickers Offenbach (2020-2021)

Tae Ho Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U17 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tae Ho Kim nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Aleksandr Koksharov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Koksharov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Koksharov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Koksharov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Said Brahmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Brahmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Said Brahmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Brahmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Cvetko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Cvetko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Cvetko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Cvetko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veljko Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veljko Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor