Tae Ho Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Ho Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Ho Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tae Ho Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tae Ho Kim 12 Şubat 2002 tarihinde Seongnam, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김태호 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tae Ho Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football2Football yapmaktadır. Tae Ho Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SSV Jahn Regensburg II futbol takımında oynamaktadır. SSV Jahn Regensburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tae Ho Kim'nin SSV Jahn Regensburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tae Ho Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/ttaeho_kim/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100012771227114
Tae Ho Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tae Ho Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.
Tae Ho Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Tae Ho Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankf. Jgd
1 Temmuz 2017 yılında Augsburg Alt.
1 Temmuz 2018 yılında FC Augsburg U17
1 Temmuz 2019 yılında FC Augsburg U19
1 Temmuz 2020 yılında Offenbach U19
20 Temmuz 2021 yılında SF Lotte
1 Temmuz 2022 yılında Regensburg II
Tae Ho Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tae Ho Kim şuan SSV Jahn Regensburg II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Eintracht Frankfurt (-2015), FSV Frankfurt (2015-2017), FC Augsburg (2017-2020), Kickers Offenbach (2020-2021)
Tae Ho Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Güney Kore U17 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.