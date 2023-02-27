Tae Hui Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hui Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Hui Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Hui Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Hui Han 5 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 한태희 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Hui Han Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tae Hui Han'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Hui Han Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thagnpbhsh/

Tae Hui Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Hui Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tae Hui Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Hui Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Namyangju U15

1 Ocak 2020 yılında Janghoon HS

1 Ocak 2023 yılında Daegu FC

Tae Hui Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Hui Han şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tae Hui Han Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Namyangju FC Football Center U12 (남양주FC축구센터 U12, 2015-2016),Namyangju FC Football Center U15 (남양주FC축구센터 U15, 2017-2019),Janghoon High School (장훈고등학교, 2020-2022)

Güney Kore U15 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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