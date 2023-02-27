Tae Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tae Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tae Hwan Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tae Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tae Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Hwan Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Hwan Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Hwan Kim 24 Temmuz 1989 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김태환 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Hwan Kim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Tae Hwan Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 1 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Tae Hwan Kim'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Hwan Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/holichwan/

Tae Hwan Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Hwan Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tae Hwan Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Hwan Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Ulsan Univ.

3 Ocak 2010 yılında FC Seoul

7 Ocak 2013 yılında Seongnam FC

1 Şubat 2015 yılında Ulsan Hyundai

5 Aralık 2016 yılında Sangju Sangmu

4 Eylül 2018 yılında Ulsan Hyundai

Tae Hwan Kim kimdir

Tae Hwan Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Hwan Kim şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwangju Buksung Middle School (광주북성중학교, 2003-2004),
Kumho High School (금호고등학교, 2005-2007),
University of Ulsan (울산대학교, 2008-2009)

Tae Hwan Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 23 numaralı formasıyla 26 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Tae Hwan Kim nereli

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