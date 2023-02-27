Tae Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Hwan Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Hwan Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Hwan Kim 25 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김태환 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Hwan Kim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Tae Hwan Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 11 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tae Hwan Kim'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Hwan Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tae_too_/

Tae Hwan Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Hwan Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tae Hwan Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Hwan Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında S.Bluewings U18

11 Temmuz 2018 yılında Suwon Bluewings

Tae Hwan Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Hwan Kim şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tae Hwan Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uijeongbu Singok Elementary School (의정부신곡초등학교, 2011-2012),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2013-2015),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2016-2018)

Güney Kore U23 takımında 22 numaralı formasıyla 15 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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