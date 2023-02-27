Tae Hyun An kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hyun An Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Hyun An adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Hyun An Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Hyun An 1 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 안태현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Hyun An Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACSM yapmaktadır. Tae Hyun An, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tae Hyun An'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Hyun An Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a__tae6618/

Tae Hyun An Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Hyun An isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tae Hyun An Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Hyun An futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Kyungmin IT HS

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2016 yılında Seoul E-Land

1 Ocak 2017 yılında Bucheon FC

16 Ocak 2020 yılında Sangju Sangmu

23 Haziran 2021 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2022 yılında Jeju United

Tae Hyun An Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Hyun An şuan Jeju United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Jamwon Elementary School (서울잠원초등학교, 2005),Doonchon Middle School (둔촌중학교, 2006-2008),Kyungmin IT High School (경민IT고등학교, 2009-2011),Hongik University (홍익대학교, 2013-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.