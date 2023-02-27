Tae Hyun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hyun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Hyun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Hyun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Hyun Kim 8 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김태현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Hyun Kim Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tae Hyun Kim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Hyun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Hyun Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tae Hyun Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Hyun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2020 yılında Jinwee U18

13 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Tae Hyun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Hyun Kim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Migeum Elementary School (미금초등학교, 2014-2015),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2016-2018),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2019),Pyeongtaek Jinwee FC U18 (평택진위FC U18, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.