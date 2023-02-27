Tae Min Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Min Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Min Yoon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tae Min Yoon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tae Min Yoon 13 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 윤태민 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tae Min Yoon Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tae Min Yoon'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tae Min Yoon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tae Min Yoon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Janghoon HS
1 Ocak 2023 yılında Daegu FC
Tae Min Yoon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tae Min Yoon şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Siheung Bluewings (시흥블루윙즈, 2014-2016),
Joongdong Middle School (중동중학교, 2017-2019),
Janghoon High School (장훈고등학교, 2020-2022)
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