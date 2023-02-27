Tae Seok Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Seok Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Seok Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Seok Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Seok Lee 28 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이태석 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Seok Lee Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Tae Seok Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tae Seok Lee'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Seok Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/lee_tae_seok_88

Tae Seok Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Seok Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tae Seok Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Seok Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Seoul U18

7 Ocak 2021 yılında FC Seoul

Tae Seok Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Seok Lee şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tae Seok Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul e-Paran FC (서울e파란축구팀, 2013),Lee Eul-yong FC U12 (이을용FC, 2014),FC Seoul U15 (오산중학교, 2015-2017),FC Seoul U18 (오산고등학교, 2018-2020)

Güney Kore U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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