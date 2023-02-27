Tae Sub Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Sub Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Sub Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tae Sub Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tae Sub Lee 14 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이태섭 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tae Sub Lee Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tae Sub Lee'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tae Sub Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tae Sub Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Suwon THS
1 Ocak 2017 yılında Busan IPark U18
1 Ocak 2019 yılında Korea University
20 Ocak 2023 yılında Suwon FC
Tae Sub Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tae Sub Lee şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Yuljeon Elementary School (율전초등학교, 2011-2012),
Yuljeon Middle School (율전중학교, 2013-2015),
Suwon Technical High School (수원공업고등학교, 2016),
Busan IPark U18 (개성고등학교, 2017-2018),
Korea University (고려대학교, 2019-2022)
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