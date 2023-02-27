Tae Won Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Won Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Won Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Won Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Won Kang 3 Mart 2000 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore,Çin Taipeisi uyrukludur.Gerçek adı da 강태원 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Won Kang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Tae Won Kang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tae Won Kang'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tae Won Kang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taewonzzz/

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Tae Won Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Won Kang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tae Won Kang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Won Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Seil MS

1 Ocak 2016 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2019 yılında Soongsil Univ.

12 Ocak 2021 yılında Suwon Bluewings

Tae Won Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Won Kang şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tae Won Kang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Shinyongsan Elementary School (서울신용산초등학교, 2010-2012),Seil Middle School (세일중학교, 2013-2015),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2016-2018),Soongsil University (숭실대학교, 2019-2020)

Güney Kore U15 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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