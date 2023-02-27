Tae Wook Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Wook Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Wook Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Wook Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Wook Jeong 16 Mayıs 1997 tarihinde Seongnam, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정태욱 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Wook Jeong Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Tae Wook Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tae Wook Jeong'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Wook Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wo0ogie/

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Tae Wook Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Wook Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Tae Wook Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Wook Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Jeju United U18

1 Ocak 2016 yılında Ajou University

1 Ocak 2018 yılında Jeju United

16 Ocak 2019 yılında Daegu FC

19 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Tae Wook Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Wook Jeong şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tae Wook Jeong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hansol Elementary School (한솔초등학교, 2008),Anyang Elementary School (안양초등학교, 2009),Wonsam Middle School (원삼중학교, 2010-2012),Jeju United U18 (제주유나이티드 U18, 2013-2015),Ajou University (아주대학교, 2016-2017)

Güney Kore U23 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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