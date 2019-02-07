Taekwondo 4. WT Başkanlık Kupası’na Türkiye damgası

Taekwondo 4. WT Başkanlık Kupası'nın ilk gününde Türk taekwondocular 21 madalya kazandı.

Antalya'da 12 Şubat'a kadar sürecek olan ve 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun mücadele ettiği 4. WT Başkanlık Kupası heyecanı başladı. İlk gün yıldız bayanlar kategorisinde mücadeleler yapılırken, Türk sporcular, 5 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı. Aynı zamanda kota müsabakası özelliği taşıyan kupada madalya kazanan Türk sporcular, 2019 Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasına katılmak için ekstra kota kazandı.

Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, bu tip organizasyonların altyapılar için çok önemli olduğunu söyledi. Şahin, "Sonuçlara baktığımızda Türk sporcuların önemli başarıları görülüyor. Düzenlediğimiz bu organizasyonlar altyapıdaki sporcularımızın uluslararası tecrübelerini arttırmaları ve ülkemiz milli takımları için önem arz ediyor" dedi.

4. WT Başkanlık Kupası ikinci gününde yıldız erkekler kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: İHA