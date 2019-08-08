TAF Başkanı Çintimar: Atletizm tarihimizin ilklerini yaşıyoruz

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Federasyon olarak son üç yıldır yükselen grafiğimizle, genç takımlarımızla Avrupa'nın en hızlı gelişen ülkesiyiz" dedi.

açıklamalarda bulundu.

Çintimar, şunları söyledi;

"Son 3 yıldır küçükler, gençler ve büyüklerde katıldığımız tüm yarışmalarda ülkemizin ilklerini yaparak bu yıla geldik. Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte uyguladığımız projelerle atletizmin her branşında Avrupa ve dünya pistlerinde Türkiye olarak varlığımızı kalıcı bir şekilde hissettiriyoruz. 2019 yılı içerisinde Kros, U20, U23, Yürüyüş ve Dağ koşularında aldığımız şampiyonluklarla ülkemizin atletizm branşında gurur kaynağı olduk. Norveç'te katılacağımız Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası 1'inci Lig müsabakalarında hedefimiz yeni olimpiyat ve dünya şampiyonası kotaları almak. Ülke milli takımı olarak burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve rekorlar kırarak bu şampiyonayı tamamlamak istiyoruz. Şampiyonanın ardından sezonun en önemli finali olan Dünya Atletizm Şampiyonası'na en üst düzeyde sporcu ile katılarak ilkleri yapmaya devam etmek istiyoruz.

Bakanlığımız, Atletizm Federasyonu yönetimi, antrenörlerimiz, kulüpler ve teknik kadrolarımızla birlikte son üç yıldır tarihi başarılara imza atıyoruz. Bakıldığında bu şampiyonalarda sporcularımız tüm yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalyalar alarak, hem ferdi hem de takım olarak kürsüde yer aldılar. Bu başarılar tesadüf değil, yapılan projeler ve doğru atılımların eseridir. Bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız, sponsorumuz Turkcell ve atletizm camiasına teşekkür ediyoruz. Biz ülkemiz için ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.''

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DHA