TAG Gaziantep-Osmaniye Otoyolu'ndaki hasar büyük oranda giderildi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik depremde hasar gören Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda onarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle zarar gören alanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yaparak, otoyoldaki sorunu büyük oranda giderdi.

"TAG OTOYOLU HAYATİ BİR AKS"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, muhabirlere "TAG Otoyolu'nun Gaziantep ve Güneydoğu için hayati bir aks" olduğunu söyledi.

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Yardım faaliyetlerinin bir an önce gelmesi getirilmesi için çabalayan Fatma Şahin, "Tüm gece boyunca ekiplerimiz dolgu çalışması gerçekleştirdi. Otoyolda oluşan ve yolu kullanılmaz hale getiren yarıklar kapatıldı. Karayollarına bağlı ekipler, yolda yapacağı incelemenin ardından yolun açılması noktasında nihai kararı verecekler." diye konuştu.

D-400 DEVLET YOLU ACİL GEÇİŞLERE AÇIK

Dün sabah saatlerinde TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle oluşan hasar sonucu otoyol ulaşıma kapatılmış, alternatif yol olarak belirlenen D-400 devlet yolu ise akşam saatlerinde Gaziantep Valiliğinin aldığı kararla ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık hale getirilmişti.