TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu'nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı

Alınan bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Gaziantep batı gişeleri ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi. Adana istikametinden Şanlıurfa'ya seyir halinde olan ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 03 ABR 672 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Orhan Sarı hakimiyetindeki TIR'a arkadan çarptı.

TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı

Feci kazada ortalık savaş alanına dönerken otomobil ise ciddi hasar gördü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araçta bulunan Ahmet Fettahlıoğlu (66) ile Fadime Sevimli'nin (62) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada 2'si ağır toplam 5 kişi ise yaralandı.

TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı

KÜSLERİ BARIŞTIRMAYA GİDİYORLARDI

Meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli ile araçta bulunan diğer 5 kişinin Osmaniye'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı.

TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı

BAHÇELİ'NİN KUZENİ ÇIKTI

Kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu, Devlet Bahçeli'nin kuzeni
Öte yandan feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu'nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Fettahlıoğlu'nun geçmiş dönem MHP Hasanbeyli ilçe başkanlığı yaptığı öğrenildi.

TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Feci kaza sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli'nin cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ahmet Fettahlıoğlu'nun Osmaniye Hasanbeyli'de, Fadime Sevimli'nin ise Düziçi'de defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu: "Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu: "Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: "Türkiye Yüzyılı’nda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: "Türkiye Yüzyılı’nda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz"
MSB güzel haberi duyurdu! Deniz Kuvvetlerine güç katacak: MİDLAS ilk testi başarıyla geçti
MSB güzel haberi duyurdu! Deniz Kuvvetlerine güç katacak: MİDLAS ilk testi başarıyla geçti
AFAD ve Kandilli açıkladı! Artçılar bitmiyor: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde korkutan deprem!
AFAD ve Kandilli açıkladı! Artçılar bitmiyor: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde korkutan deprem!
Son Haberler
TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı
TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı
Kocaeli'de 2 çocuk annesi Ev işlerinin yanı sıra tamir yapabilmek için kaynakçılığı öğrendi
Kocaeli'de 2 çocuk annesi Ev işlerinin yanı sıra tamir yapabilmek için kaynakçılığı öğrendi
Merve Boluğur'dan boşanan DJ Mert Aydın ilk konuştu! Eski eşi için öyle bir ifade kullandı ki sosyal medya sallandı! "Unutmaya çalışıyorum, gereksiz..."
Merve Boluğur'dan boşanan DJ Mert Aydın ilk konuştu! Eski eşi için öyle bir ifade kullandı ki sosyal medya sallandı! "Unutmaya çalışıyorum, gereksiz..."
Ormancılar tekerlekli sandalyesi kırılan Hazal'a sürpriz yaptı
Ormancılar tekerlekli sandalyesi kırılan Hazal'a sürpriz yaptı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuştu: Milletimizin önüne yeni vizyon koyarken üstadın hayalini hayata geçiriyoruz
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuştu: Milletimizin önüne yeni vizyon koyarken üstadın hayalini hayata geçiriyoruz
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakan Soylu paylaşım yaptı: 3 terörist daha sarı torbada
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakan Soylu paylaşım yaptı: 3 terörist daha sarı torbada
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti