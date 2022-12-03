TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı

Alınan bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Gaziantep batı gişeleri ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi. Adana istikametinden Şanlıurfa'ya seyir halinde olan ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 03 ABR 672 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Orhan Sarı hakimiyetindeki TIR'a arkadan çarptı.

Feci kazada ortalık savaş alanına dönerken otomobil ise ciddi hasar gördü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araçta bulunan Ahmet Fettahlıoğlu (66) ile Fadime Sevimli'nin (62) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada 2'si ağır toplam 5 kişi ise yaralandı.

KÜSLERİ BARIŞTIRMAYA GİDİYORLARDI

Meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli ile araçta bulunan diğer 5 kişinin Osmaniye'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı.

BAHÇELİ'NİN KUZENİ ÇIKTI

Kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu, Devlet Bahçeli'nin kuzeni

Öte yandan feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu'nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Fettahlıoğlu'nun geçmiş dönem MHP Hasanbeyli ilçe başkanlığı yaptığı öğrenildi.

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CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Feci kaza sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli'nin cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ahmet Fettahlıoğlu'nun Osmaniye Hasanbeyli'de, Fadime Sevimli'nin ise Düziçi'de defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.