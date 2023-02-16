Tagarela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tagarela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tagarela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tagarela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tagarela 4 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Richarles Ferreira Baldez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tagarela Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tagarela, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tagarela'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tagarela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tagarela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tagarela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tagarela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Tagarela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tagarela şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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