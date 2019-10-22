Milli güreşçi Taha Akgül, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Peki Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nerelidir?

Taha Akgül kimdir?

Taha Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Halen Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Akgül, güreşe 14 yaşında başlamıştır.

6 sene boyunca Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Akgül, 2008 senesinde İzmir'e yerleşti ve 9 Eylül Üniversitesi'nde Türkçe okumaya başladı. Burada Milli Takım antrenörüyle tanıştıktan sonra hayatı değişti ve daha profesyonel eğitim almaya başladı.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi adına güreşmeye başladı ve 2009 senesinde gençlerde Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarısından sonra dikkat çekti ve Milli Takım'a çağırıldı.

Taha Akgül nerelidir?

Taha Akgül Sivas doğumludur.

2011 senesinde Ankara Aski'ye transfer oldu.

2012 senesinde 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

2014 senesinde Taşkent, Özbekistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci olarak yine altın madalya kazandı.

7-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası finalinde Azerbaycanlı rakibi Jamaladdin Magomedov’u 62 saniyede sayı tuşuyla (10-0) yenerek, tekrar altın madalya kazandı.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda bir kez daha altın madalya kazandı.

20 Ağustos 2016 tarihinde Rio Olimpiyatları'nda Taha Akgül, 125 kiloda finalde İranlı rakibini 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı. Böylece Olimpiyat Şampiyonu unvanını kazandı.

Milli güreşçi Taha Akgül, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Peki Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nerelidir

Madalyaları :

2016 - 2016 Yaz Olimpiyatları, Rio, Serbest 125 kg, Altın madalya

2015 - Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası, (Las Vegas) Serbest 125 kg, Altın madalya

2015 - Avrupa Oyunları, (Bakü) Altın madalya

2014 - Dünya Güreş Şampiyonası, (Taşkent) Serbest 125 kg, Altın madalya

2014 - Avrupa Şampiyonası, (Vantaa) Serbest 125 kg Altın madalya

2013 - Dünya Güreş Şampiyonası, (Budapeşte) Serbest 120kg, Bronz madalya

2013 - Avrupa Şampiyonası, (Tiflis) Serbest 120kg, Altın madalya

2013 - Akdeniz Oyunları, (Mersin) Serbest 120kg, Altın madalya

2012 - Avrupa Şampiyonası, (Belgrad) Serbest 120kg, Altın madalya

Ankara) Serbest 120kg, Altın madalya

2011 - Büyükler G.G.Prıx Medved Serbest Güreş turnuvası (Belarus) Serbest 120g. Bronz

2011 - Büyükler Yaşar Doğu Serbest Güreş şampiyonası, (Ankara) Serbest 120g. Bronz madalya

2011 - Büyükler G.G.Prıx Serbest Güreş şampiyonası, (Bakü ) Serbest 120kg, Altın madalya

2010 - Büyükler Büyükler Serbest Ramazan Kadirov Turnuvası, (Rusya) Serbest 120kg, Gümüş madalya

2010 - Gençler Dünya Serbest güreş Şampiyonası, (Macaristan, Budapeşte) Serbest 120kg,Gümüş madalya