Taha Akgül, olimpiyat kotası aldı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, bu sonuçla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları kotası da almış oldu.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün sabah seansında serbest stil 70, 74, 92, 125 kilolarda eleme ve çeyrek final maçları yapıldı. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 3 maçını da kazanarak yarı finale yükseldi.

Akgül, ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçti. İkinci turda Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 mağlup eden ay-yıldızlı sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.

Taha Akgül, çeyrek finalde de Khasanboy Rakhimov'u da 3-0 yenerek yarı finalde mindere çıkmaya hak hazandı.

28 yaşındaki güreşçi, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA