Taha Ayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Ayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Ayari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Ayari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Ayari 10 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Ayari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Taha Ayari, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 18 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Taha Ayari'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Taha Ayari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Taha Ayari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taha Ayari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Ayari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında AIK U17

1 Ocak 2022 yılında AIK U19

18 Ekim 2022 yılında AIK

Taha Ayari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Ayari şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taha Ayari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Råsunda IS, AIK Solna (-2022)

İsveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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