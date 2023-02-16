Taha Balci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Balci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Balci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Balci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Balci 10 Kasım 1988 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Taha Balcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Balci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&B Sports Management yapmaktadır. Taha Balci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taha Balci'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taha Balci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tahabalci88/

Taha Balci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Balci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taha Balci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Balci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında A.Sebatspor

1 Şubat 2011 yılında 1461 Trabzon

6 Ocak 2012 yılında Kahramanmaraş

30 Haziran 2012 yılında 1461 Trabzon

10 Ağu 2012 yılında Kahramanmaraş

8 Temmuz 2013 yılında 1461 Trabzon

10 Ocak 2014 yılında Altınordu

1 Temmuz 2015 yılında Karşıyaka

1 Şubat 2016 yılında Tokatspor

1 Temmuz 2016 yılında Hatayspor

29 Ağu 2018 yılında Keçiörengücü

6 Ağu 2019 yılında Hekimoğlu

15 Eylül 2020 yılında Eyüpspor

12 Ocak 2022 yılında Pendikspor

7 Temmuz 2022 yılında Tarsus İY

7 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Kuşadasıspor

Taha Balci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Balci şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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