Taha Shariati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Shariati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Shariati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Shariati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Shariati 3 Mart 2000 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da طاها شریعتی خامنه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Shariati Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Taha Shariati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Taha Shariati'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taha Shariati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Shariati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taha Shariati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Shariati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Esteghlal U19

3 Temmuz 2016 yılında Esteghlal U21

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC

29 Eylül 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Eylül 2022 yılında Gol Gohar

Taha Shariati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Shariati şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taha Shariati Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moghavemat Teheran (-2015), Esteghlal FC (2015-2017)

İran U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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