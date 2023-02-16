Taha Veysel Kemendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Veysel Kemendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Veysel Kemendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Veysel Kemendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Veysel Kemendi 10 Mayıs 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Veysel Kemendi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taha Veysel Kemendi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Taha Veysel Kemendi'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taha Veysel Kemendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Veysel Kemendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Taha Veysel Kemendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Veysel Kemendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında M.Arguvan SK

30 Haziran 2023 yılında Kasımpaşa U19

Taha Veysel Kemendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Veysel Kemendi şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Taha Veysel Kemendi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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