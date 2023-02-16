Taha Yalciner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Yalciner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Yalciner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Yalciner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Yalciner 12 Ocak 1987 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Taha Yalçıner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Yalciner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taha Yalciner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Taha Yalciner'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taha Yalciner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Yalciner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taha Yalciner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Yalciner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Fenerbahçe U21

1 Eylül 2007 yılında Muğlaspor

30 Haziran 2008 yılında Fenerbahçe U21

10 Temmuz 2008 yılında Karşıyaka

17 Ocak 2013 yılında Adana Demirspor

31 Temmuz 2013 yılında Samsunspor

10 Temmuz 2016 yılında Alanyaspor

28 Ağu 2019 yılında Akhisarspor

20 Ocak 2021 yılında Bandırmaspor

12 Ağu 2021 yılında Sarıyer

18 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Taha Yalciner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Yalciner şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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