Taha Yassine Tahar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Yassine Tahar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Yassine Tahar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Yassine Tahar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Yassine Tahar 23 Eylül 2000 tarihinde Relizane şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Yassine Tahar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına - tarihinde katılmıştır. Taha Yassine Tahar'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taha Yassine Tahar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Yassine Tahar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taha Yassine Tahar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Yassine Tahar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında RC Rélizane

30 Haziran 2022 yılında Paradou AC

Taha Yassine Tahar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Yassine Tahar şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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