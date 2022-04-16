Tahakkuk Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tahakkuk Memuru görev tanımı nedir, Tahakkuk Memuru ne iş yapar, Tahakkuk Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tahakkuk Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tahakkuk Memuru Tanımı;

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Tahakkuk Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahakkuk Memuru Maaşları

Tahakkuk Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tahakkuk Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahakkuk Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4313.02

Meslek Adı :

Tahakkuk Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Bordro Hazırlayan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahakkuk Memuru; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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