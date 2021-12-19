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Tahakkuk ne demek, TDK'ya göre Tahakkuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tahakkuk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tahakkuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tahakkuk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tahakkuk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tahakkuk ne demek, TDK'ya göre Tahakkuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahakkuk ne demek? Tahakkuk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahakkuk kelimesi. Peki tahakkuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahakkuk nedir, tahakkuk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TAHAKKUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahakkuk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tahakkuk kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahakkuk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerçekleşme, yerine gelme

TAHAKKUK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tahakkuk etmek
- tahakkuk ettirmek

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